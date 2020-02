Julieta Nair Calvo posó en bikini: La catalogaron como "la chica del cuerpo perf

En la actualidad Julieta Nair Calvo se ha convertido en una de las jóvenes más influyentes de Argentina. Es que la artista además de ser actriz y bailarina además es influencer, debido a que por medio de las redes sociales, por lo general, suele llamar la atención de sus fanáticos.Esta ocasión no ha sido la excepción, y a través de su cuenta personal de Instagram, en la que tiene un total de 2,3 millones de seguidores, compartió la foto en la que lució una particular bikini arrodillada en la arena. Ni bien publicó el material fotográfico de inmediato sus fanáticos le dieron "me gusta" y además le dejaron comentarios de todo tipo al respecto."Tremenda", "Hermosa la cápsula y la modelo una diosa!!", "Hermosaaa", "Na na na que pedazo de bomba", fueron algunos de los mensajes que le dejaron los usuarios. Sin embargo, hubo uno que no pasó desapercibido: "La chica del cuerpo perfecto?..hermosaaaaaaa".La reconocida actriz ha tenido un crecimiento exponencial en su carrera, tras abandonar su lugar en Disney para dedicarse de lleno a las telenovelas y el teatro.En una de sus publicaciones, compartió una foto de su infancia y confesó un sueño que tenía en aquel entonces. Julieta Nair Calvo manifestó que durante su infancia soñó con ser una de las integrantes de la banda juvenil Bandana.