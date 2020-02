Ginette Reynal recordó cómo era acosada por Gerardo Sofovich

"Yo crecí en un matriarcado, y aprendí a defenderme y darle un corte a situaciones difíciles". Con esa frase, Ginette Reynal (60) resumió en Incorrectas (América, a las 16,30) cómo había logrado superar una traumática experiencia de su infancia en la que un peón de campo intentó abusar de ella cuando tenía tan solo 8 años.Sin embargo, la actriz luego contó que ese tipo de acoso lo sufrió también en el ámbito laboral, siendo una mujer adulta, y nombró a Gerardo Sofovich como el responsable del mismo."Yo siempre estaba alerta. El estar alerta a veces no es suficiente, sobre todo cuando (el abusador) es un familiar. Gracias a Dios a mí no me pasó con un familiar", comentó Ginette. Y luego agregó: "Sí me pasó trabajando. Cuando yo trabajaba con el Ruso, con Sofovich, divino que lo adoro, que me enseñó un montón... Pero yo llegaba al estudio todos los días y el Ruso me decía '¿Y, nena, cogemos hoy?' Y yo tenía 20 años, para mí era muy fuerte escuchar eso".Tanto Moria Casán como el resto de las "vayainas" (las panelistas del programa) quedaron sorprendidas por la confesión de la ex modelo. "¿Gerardo o Hugo?", le preguntó la conductora, para confirmar que se trataba de Gerardo, quien falleció en marzo de 2015."Gerardo, yo no nunca trabajé con Hugo", afirmó la ex vedette. Y luego siguió explicando: "En ese momento los hombres hablaban de esa manera y no significaba necesariamente que quisiera decir 'eso'"."Estaba tan naturalizado como 'qué hacemos, tomamos mate o cogemos?' Era un dicho más", acotó Moria, con la espontaneidad que la caracteriza."Si yo picaba, picaba... En vez de enojarme y armar un escándalo yo lo que hice fue decirle 'Ay, Gerardo, vos para mí sos como un padre'. También hay que confiar en la inteligencia de una", aseguró Reynal.Si bien Ginette inició su carrera como modelo a los 15 años, recorriendo el mundo de las pasarelas con mucho éxito, en los años ochenta volcó su carrera al teatro y la televisión, siendo Gerardo Sofovich uno de sus grandes mentores. Fuente: (Clarín).-