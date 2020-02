"Relajada y recargada", la selfie de Jennifer Lopez en microbikini

La boda de Jennifer Lopez y Alex Rodriguez es inminente. La cantante, que conoció a la ex estrella de beisbol durante un partido en 2015, está oficialmente en pareja con Rodríguez desde 2017. Ahora, ambos decidieron dar un paso más en la relación y contraerán matrimonio durante el invierno estadounidense. Mientras la pareja se encarga de los preparativos y elabora una lista de invitados que incluye a los ex de ambos, la cantante se mostró muy libre de estrés y con la energía necesaria para organizar el evento."Relajada y recargada", escribió en su cuenta de Instagram la artista, junto a una selfie en la que posa en bikini. La publicación, que ya acumula más de 7 millones de likes, sorprendió por el óptimo estado físico en el que se encuentra Lopez a sus 50 años.Días atrás, precedida por el impactante show de Shakira, la norteamericana deslumbró a todos con un ambicioso espectáculo, en el que ambas artistas repasaron varios hits de sus carreras e hicieron bailar a todos los presentes. Vestida en negro y junto a un grupo de bailarines enfundados en blanco y negro, Lopez comenzó con la interpretación de "Jenny from the Block" y procuró mantener el clima que dejó Shakira.