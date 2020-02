"Jujuy" Jiménez cocinó un asado en bikini y prendió fuego las redes

Durante el fin de semana, Sofía "Jujuy" Jiménez aprovechó el agradable clima para comer al aire libre. Con una diminuta bikini roja que dejaba ver su espléndida figura, la periodista se animó a prepara un asado y demostró ser una gran cocinera.Los tiempos del "un aplauso al asador" han quedado atrás. Cada vez son más las mujeres que toman las riendas de la parrilla y se enfrentan a la tarea de cocinar todo tipo de alimentos al calor de las brasas.En el caso de la conductora, su actitud no solo calentó el almuerzo del domingo sino que también impresionó a sus seguidores con fotos en la que se la ve muy sensual. Acalorada por el fuego, la novia de Juan Martín Del Potro se divirtió mientras posaba de manera descontracturada."Un caloooor, salió asaduki a cualquier hora. Perdón. ¿Alguien me cree si les digo que lo cocine yo?", preguntó Jujuy en su cuenta de Instagram y los usuarios no tardaron en responder. Fuente: (DiarioShow).-