La fortuna que Cristiano Ronaldo le da por mes a su novia argentina

El estilo de vida de la argentina Georgina Rodríguez dio un brusco giro desde que comenzó su romance con Cristiano Ronaldo. Dejó su trabajo como empleada en una tienda de lujo en Madrid y ahora pasa sus días muy cerca de CR7, considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.Bailarina y modelo, Georgina Rodríguez publica en su cuenta de Instagram distintos modelos de Louis Vuitton, Gucci o Alberta Ferreti, marcas de altísimo nivel.Hace pocos días, Rodríguez sorprendió a todos con el regalo que le hizo a su pareja: un Mercedes AMG G 63, que tiene un precio estimado de 180 mil euros. A raíz de este obsequio, en España, se preguntaron cómo pudo acceder a hacer un regalo tan costoso.En el programa Viva la vida, que se emite por Telecinco, detallaron cómo es la intimidad de la pareja con un informe monetario. Según Viva la vida, el delantero de Juventus le da a su novia un fijo que oscila entre los 50.000 y 100.000 euros por mes para gastos del día a día y cuidado de sus hijos. Además, Georgina cobra alrededor de 8000 euros por promocionar distintas marcas.Este mismo programa reveló que la modelo pide 100.000 euros para otorgar entrevistas."Mi papá murió hace algunos meses luego de una larga enfermedad. Ahí me dí cuenta la importancia que realmente tiene la salud. Ese es el mayor lujo. Sin salud no somos nada. Lo que me da más tranquilidad y felicidad es saber que en ese sentido estamos bien", destacó meses atrás en una entrevista."Estar bien económicamente es bueno, ayuda en algunas cosas, pero también trae muchos problemas. Hay que tener mucho control y buena actitud. A veces no es fácil lidiar con el dinero. No te da felicidad, sí ayuda, pero no es todo en esta vida", completó.