Joaquín Sabina salió de terapia intensiva: La salud del cantante

Para alivio de todos sus fanáticos, Joaquín Sabina abandonó la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Rúber Internacional de Madrid, donde continúa con su recuperación tras el grave accidente que sufrió el pasado miércoles 12 durante un concierto que estaba brindando el Wizink Center, junto a Joan Manuel Serrat, cuando cayó del escenario y debió ser internado con un cuadro de "traumatismo de hombro izquierdo, torácico y craneoencefálico" y tras lo cual se le detectó un "pequeño coágulo", por el que debió ser intervenido quirúrgicamente.José Navarro "Berry", representante del trovador español, confirmó a la agencia EFE este nuevo paso en el estado de salud de Sabina y dijo que a partir de este momento ya "no habrá más partes médicos por parte de la familia" del artista respecto a su evolución. En el día de ayer, domingo, el mánager ya había indicado que su representado evolucionaba "en la línea esperada" y que todo marchaba "correctamente", dejando en claro que estaba totalmente fuera de peligro.Vale recordar que Sabina estaba cerrando las presentaciones de la gira No hay dos sin Tres, cuando durante un concierto que estaba brindando el Wizink Center, junto a Joan Manuel Serrat, cayó del escenario y debió ser internado con un cuadro de "traumatismo de hombro izquierdo, torácico y craneoencefálico" y tras lo cual se le detectó un "pequeño coágulo" por el cual debió ser operado."Estas cosas me pasan solo en Madrid, lo siento muchísimo, me he dado un golpe muy fuerte en el hombro... No tiren las entradas los que quieran venir en mayo, estamos confirmando el día 22 de mayo", dijo Joaquín tras la caída a los fans presentes en el estadio.