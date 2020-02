Soledad Fandiño desmintió la versión de romance con Charly Alberti con una foto

Foto: Ciudad Magazine

Si el rumor se hace versión -y si la versión periodística toma protagonismo en todos los portales de noticias-, ¿cómo hace una primera figura de la TV para desmentir de lleno cualquier especulación? ¡Con una contundente verdad! Y a las pruebas de una foto, poca cosa hay para aclararle. Así ocurrió exactamente con Soledad Fandiño (37) en las últimas horas, según publicó el medio Ciudad Magazine



A un mes de su sorpresiva separación del productor Nacho Lecouna, la actriz -también expareja del músico René Pérez, padre de su hijo Milo- se vio envuelta en una llamativa versión de romance con Charly Alberti (56). Según habían lanzado en LAM, Fandiño estaría saliendo con Alberti, quien por estos días se prepara para realizar la esperada gira de Soda Stereo con Zeta Bosio y cantantes invitados. "Surgió en Punta del Este, él estaba parando en la casa de unos amigos, pegaron mucha onda y se empezaron a seguir en redes. Iban a la playa La Susana pero en grupo, no iban solos. Están muy enganchados", aseguró Maite Peñoñori al aire de eltrece.



A pesar del bajo perfil del exSoda, ante la repercusión el músico salió con los tapones de punta a cruzar los dichos televisivos. A las pocas horas el propio baterista salió a contar su verdad al respecto a través de Twitter: "Quiero expresar un par de palabras acerca de esto: ¡ES MENTIRA!". El posteo fue acompañado por la foto del momento del programa de Ángel de Brito.



¿Lo nuevo? ¡Ahora Soledad también dijo lo suyo! Con pocas palabras, pero con una imagen que no deja margen de dudas. Desde su cuenta en Instagram, Fandiño subió una foto tomada en la playa, en donde se la ve abrazada por ¿su nuevo novio? Se trata de Martín Brenna, un empresario gastronómico del circuito vip de Buenos Aires, quien ya había sido vinculado a Sole tiempo atrás, en 2018. En la postal se los ve a ambos muy cómplices y sonrientes, luciendo lentes de sol: el post -que capturó hasta el "like" de René- fue acompañado con un emoji en forma de corazón y otro con la forma de una ola.



Desmentida oficial y... ¿romance confirmado?