Demandarán por millonaria suma de dinero a Yanina Latorre

Yanina Latorre recibió una mala noticia dado que Andrés Nara le iniciará acciones legales por sus dichos enpor la suma de dos millones de pesos. Así lo confirmó Alejandro Cipolla, abogado del padre de Wanda Nara, en declaraciones apor. También dijo que tienen que ir a declarar Wanda y Zaira Nara."En el día de ayer se comunicó conmigo y me encargó la querella penal contra Yanina Latorre que la estaré presentando la semana que viene. Más allá de que queremos que pida disculpas, no va a ser el ámbito público sino en la Justicia. Va a tener que abonar una suma de dinero muy alta por el daño que le provocó a nuestro cliente", adelantó el letrado al ser entrevistado por Ulises Jaitt."Tenemos dos causas que se abren por las calumnias. La primera es la causa penal y la segunda es la civil. Yo le voy a solicitar una suma de dinero en ambas etapas: serían dos millones. Eso es lo que entendemos que es el daño que le provocó", amplió."En el caso de que continúe la causa voy a tener que citarla a declarar a Wanda porque si tienen que aparecer los chats, los cuales serían falsos, voy a radicar la denuncia para que se cite a la persona. Todas las personas van a tener que venir a dar respuestas", dijo al hacer también referencia a Zaira Nara. "La audiencia podría estar fijándose para mayo o junio", sentenció."Todo el país siente que mi cliente es un ladrón, quizás va al súper y la gente lo pueden agredir. Hay que tener cuidado cuando acusan a alguien, no sabes si un loco lo agarra y lo quiere lastimar", finalizó.