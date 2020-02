El mensaje de Calu Rivero sobre el amor propio en San Valentín

Desde Nueva York, donde está instalada hace ya un tiempo, Calu Rivero festejó el Día de San Valentín a través de las redes sociales. Pero en lugar de escribir un mensaje de amor para otra persona, como se acostumbra hacer en este día especial, la actriz aprovechó la oportunidad para concientizar a sus seguidores sobre la importancia del amor propio.Junto a varias imágenes en donde se leen frases como "el amor", "feliz", y "amor propio", Dignity, tal como se autoproclamó la actriz a fines del año pasado, publicó un extenso texto en inglés y también traducido al español, en donde asegura que "el amor propio es lo más maravilloso que podemos darnos" y que el mismo "sanará al planeta Tierra, porque todo está conectado"."Si no te querés a vos mismo, ¿cómo vas a ser capaz de querer a los animales? Si no respetás tus deseos, ¿cómo vas a respetar a la madre tierra? Si no le decís cosas amables a tu persona y solo hay exigencias y comparación, ¿cómo vas a tratar bien a tus vecinos, hermanos, desconocidos?", se preguntó la actriz.En ese sentido, continuó: "Cambiemos la conversación cultural, porque honestidad es poder y vulnerabilidad es belleza. ¡La necesidad de transformarnos en algo que sea honesto, duradero y estable llegó para quedarse con Dignidad! Besos, besos, besos y abrazos a todes los que me lean hoy. #AnalogPeople #Selflove".La actriz suele compartir sus pensamientos más profundos con sus seguidores en las redes sociales. A mediados de enero, por ejemplo, publicó una serie de fotos en blanco y negro, se mostró con una remera en inglés que reza "I'm from the illumination nation" (mi nación es la iluminación) y escribió unos mensajes particulares."Ver lo fresco, lo crudo, lo concreto, lo genérico, lo abstracto, lo categorizado. Vivir más en el mundo real de la naturaleza que en el mundo verbalizado de los conceptos, prejuicios, estereotipos. Estar abierto a la experiencia. I'm from the illumination nation. Gracias por jugar", sostiene la primera imagen que generó confusión entre sus seguidores. En la foto se la ve a la actriz rodeada de manos que la acarician, en lo que aparenta ser un encuentro espiritual.Más adelante, Dignity subió una serie de fotos donde se la visualiza con varias personas compartiendo un encuentro especial. "Recuperar el contacto humano. Nada más hermoso, expansivo y gratificante. Gracias", señala el posteo donde la actriz está sentada, en un íntimo momento con diversas personas que parecen ser de un grupo especial, donde se genera entre ellos un contacto físico acariciándose sus rostros, y un fuerte contacto visual.Fue también a través de las redes sociales que se autoproclamó Dignity. "Estoy viviendo una nueva piel, un cambio de actitud que enriquece pero no define. Valor es tomar las decisiones por uno mismo. Valor es el amor propio. Llámame Dignity", escribió.Y agregó: "Quien quiere la eternidad mira el cielo, quien quiere el momento mira a las nubes y escucha a los silencios. Este cambio de actitud es mi nuevo tesoro, el silencio mi juguete preferido y el refugio donde nos encontramos mis pensamientos y yo".