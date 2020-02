Luego de la pelea con Farro, Sol Pérez confirmó que se baja de la obra de teatro

La escandalosa pelea entre Sol Pérez y Mónica Farro, a comienzos de la temporada, sin dudas condicionó el andar de, la obra encabezada por Carmen Barbieri y producida por Guillermo Marín en Mar del Plata. Por eso, seguramente para nadie resultó sorpresivo que la ex chica del clima decidiera adelantar su regreso a Buenos Aires para finales de este mes y no quedarse hasta mediados de marzo, como estaba previsto de antemano."Hoy el productor de la obra confirmó que terminás tu participación en Veinte millones a fin de mes y no a mediados de marzo como se había dicho en un primer momento. ¿A qué se debe esa decisión?", le preguntó el movilero de Intrusos a la actriz, para despejar las dudas respecto a este tema."Es un arreglo que nosotros tenemos siempre, de charlar cuando está terminando febrero, de sentarnos a charlar si seguimos o no seguimos, si se sigue o no se sigue, y vemos", contestó. "¿Te sentiste cómoda?", la consultó entonces el cronista, considerando la fuerte pelea que la enfrentó con su compañera de elenco."No hay razones principales. Básicamente, yo vuelvo y tengo que ponerme a laburar, mis trabajos ya arrancaron todos, se mudó la radio, tengo que ir a negociar mis dos contratos televisivos, es algo que se charla entre un productor y un contratado... Me parece que todo tiene que ser así", concluyó la modelo al ser consultada sobre los motivos de su decisión., el ciclo que conduce Moria Casán a través de la pantalla dePor su parte, Carmen también se refirió a la salida de una de las figuras principales de la obra que encabeza en la La Feliz. "Recién me entero. ¿No va a estar los 15 días de marzo? Te creo. Ahora voy a preguntar. Me hubiera gustado que Solcito estuviera hasta el final. Vamos a tener que ensayar con la reemplazante, entonces", expresó la capocómica, sorprendida por el anuncio. "Imagino que se irá porque tiene otros compromisos. No sé qué contrato firmó. Lo que sé es que seguimos hasta el 15 de marzo, que volvemos en Semana Santa y que vamos a hacer gira", concluyó la capocómica.