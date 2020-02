Confirmado: la China Suárez y Benjamín Vicuña serán padres otra vez

Después de una breve separación con rumores de infidelidad por parte del galán chileno, la China Suárez y Benjamín Vicuña volvieron con todo. No solo apostaron a recomponer la relación, sino también eligieron agrandar la familia.Cercanos a la actriz le confirmaron aque está embarazada de tres meses. Aunque todavía no lo contó públicamente, y eligió jugar al misterio con varios filtros de Instagram y fotos, sus familiares y amigos ya están enterados.Su incipiente pancita quedó al descubierto en un video que compartió junto a su mejor amigo, donde se la ve en bikini. Luego hizo una campaña para la reconocida marca de zapatos en la que eligió usar un buzo varios talles más grandes para que no se le notara nada.En su última aparición junto al actor en Chile -en la avant premier de Pacto de fuga-, la joven no tuvo problemas en responder las preguntas de la prensa. Le consultaron si había "una bendición en camino" y respondió de forma contundente: "Ojalá, me encantan los bebés".La ex Casi ángeles aprovechó para aclarar que le gustaría tener muchos hijos, ya que le gustan las familias numerosas. Ahora con Benjamín viven ensamblados con Bautista, Beltrán y Benicio -los frutos de la relación entre el artista y Pampita-, y también se suma Rufina, la nena que ella tuvo con Nicolás Cabré.La China y Vicuña se convirtieron en padres de Magnolia en 2018 y ahora volverán al ruedo con un segundo bebé.