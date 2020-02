Lucio Rojas se presentó por primera vez como solista en la Artesanía

El cantante folklórico consagrado en los grandes festivales del país, Lucio "El Indio" Rojas, fue otro de los artistas de renombre que subieron al escenario Ramón Cabrera en la 35ª Fiesta Nacional de la Artesanía en Colón. La noche comenzó con la presentación de la provincia de Catamarca en la Peña de los Artesanos, con la actuación del grupo juvenil Shirley´s Band. Acompañando a la delegación llegó a la ciudad el director de Artesanías de la provincia de Catamarca, Armando Corpacci. Luego comenzó la actividad del escenario mayor con la presentación del ballet local de la Asociación Síndrome de Down Colón "No Me Olvides" creada en 2008. Le siguió la actuación del grupo musical de Diamante " Palo Santo Litoral" cuyos integrantes formaron parte de Los Hermanos Cuesta y Los del Gualeyán. La grilla artística también contó con el espectáculo del uruguayense Pitingo Izaguirre, de gran trayectoria tanto en la provincia como en festivales del país. Lleva grabados cuatro discos entre los cuales se cuentan numerosas canciones propias.Pocos minutos después de la medianoche, el show del salteño "El Indio" Lucio Rojas no se hizo esperar, arrancando a puro ritmo de chacareras que el público recibió con aplausos.Más zambas y chacareras fueron parte del repertorio que Rojas ofreció en Colón, y aprovechó a saludar al público para contar que hace varios años que viene a la ciudad, con Los Carabajal donde era la voz principal, y con su hermano, Jorge Rojas. Por primera vez llegó como solista y agradeció a la organización por confiar en su música para la Fiesta Nacional de la Artesanía.Entre sus más recientes logros se encuentran los de consagración en Cosquín 2019, en el Festival Nacional de Folclore 2019, Baradero 2019 y Jesús María 2018.Interpretó éxitos de su repertorio de propia autoría y clásicos del folklore nacional, entre otras, "Soy del Monte", "Volver a Verte", Fue" o "De Corazón a Corazón".Las actividades de la fiesta colonense continuará el viernes con la feria artesanal y el Patio del Tallista en el predio del parque Quirós, las "Manos Artesanas" en la Plaza San Martín y la Peña del Artesano. Al mediodía actuará Hernán Paz, previo reconocimiento que se hará por parte de la organización de la fiesta a las provincias de Santiago del Estero y Catamarca por su participación.A partir de las 19 se habilitará el predio y desde las 21 la peña contará con los shows de "El Viento es Mar en Árboles" y "Responsabilidad Limitada". Y desde las 22 actuarán en el escenario mayor La Vaca, Solver, Suma Paciencia y el cierre con los uruguayos de "La Vela Puerca".