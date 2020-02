Noelia Marzol escrachó a un hombre que le mandó fotos íntimas

Noelia Marzol es una de las más de 20 figuras que forman parte del elenco de la obra de José María Muscari, "Sex, viví tu experiencia". La puesta en escena es ultra hot y plantea una propuesta totalmente erótica entre los personajes y el público sin exceder los límites, pero parece que no todos los espectadores comprenden el código de la producción.A través de un mensaje directo por Instagram un usuario se sobrepasó con Noelia después de verla en el espectáculo y la actriz decidió escracharlo en las redes para frenar la situación de acoso. Además, solicitó ayuda a sus seguidores ante la insistencia del sujeto.El usuario de @nicosciorilli envió por chat a la modelo una foto de su pene erecto bajo la inscripción: "Qué linda que estabas ayer en la obra. Primera vez que iba y es algo distinto. Sos una bomba".En la misma conversación, el hombre agregó: "Mirá cómo me ponés con tus fotos". Cansada de la situación, la intérprete decidió exponerlo en historias de Instagram y publicar los mensajes que intercambió con su seguidor."Tuve una conversación muy larga con este sujeto... Intenté explicarle varias cosas, pero entiende ¿Alguien me ayuda?, la conversación completa me la guardo. Pero si insiste la publico también", advirtió y subió una captura de pantalla del chat donde se puede ver la foto que recibió de parte del usuario.