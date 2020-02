Videos: Así fue el momento de la caída de Joaquín Sabina en un escenario

Espectáculos Joaquín Sabina se cayó del escenario en medio de un concierto y salió en camilla

En la imagen se lo ve serio, parado al borde del escenario, con su clásico bombín. Joaquín Sabina parece estar recibiendo el aplauso de los aficionados luego de haber cantado una canción, pero en un momento se lo ve dar un pequeño paso hacia adelante y desaparecer de la pantalla. Fue el instante en que cayó del escenario, provocando la preocupación de todos los presentes.La caída fue a un foso de un metro y medio que circunda el escenario, y el hecho ocurrió en la noche de Madrid, en el escenario del teatro Wizin Center, en medio de un concierto que el compositor y cantante andaluz estaba dando con su colega Joan Manuel Serrat. Hoy, además, cumple 71 años.

En silla de ruedas

La imagen de su caída, que conmovió a los presentes y que ahora está recorriendo el mundo, fue tomada directamente desde una de las pantallas gigantes del lugar.El cantante fue retirado del lugar en camilla, pero regresó minutos después, en una singular silla con ruedas, para anunciar que el show, por razones obvias, se suspendía.En una silla de ruedas empujado por Serrat se disculpó y explicó que el concierto sería cancelado. Y tuvo ánimo para bromear: "Estas cosas me pasan sólo en Madrid, lo siento muchísimo, me he dado un golpe muy fuerte en el hombro"."No tiren las entradas los que quieran venir en mayo, estamos confirmando el día 22 de mayo", agregó el músico tratando de compensar a su audiencia, que al igual que en las fechas anteriores colmaba el recinto.

La caída ocurrió entre canción y canción, después de que Serrat cantase "Mis amigos" y ofreciese un discurso sobre la amistad. Después, Sabina salió y, mientras hablaba y caminaba por el escenario, se cayó.El recital del miércoles es parte de la gira "No hay dos sin tres", la tercera que hacen juntos ambos artistas y amigos desde hace décadas.