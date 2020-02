"A mi familia en la Argentina", la dedicatoria de un ganador en los Oscar

Andrew Buckland y Michael McCusker ganaron en la categoría Mejor Montaje de los Premios Oscar 2020 por su trabajo en "Ford vs. Ferrari". En el escenario, Buckland sorprendió a todos con su mensaje."Saludos a mi familia en Argentina, un beso grande", dijo en un aceptable español este editor extranjero, llamando la atención de todos los televidentes argentinos que escucharon con sorpresa su discurso de aceptación.Las redes se inundaron de mensajes y preguntas sobre el por qué del saludo de Buckland. Y la viveza criolla no tardó en aparecer: muchos ya hablan del argentino que ganó el Oscar.Sin embargo, en una pequeña conferencia de prensa, Buckland explicó cuál es su lazo con nuestro país. "Si no fuera por la Argentina, yo no hubiese estado acá. Conocí a mi esposa viajando, ella es de la Argentina. Cuando viví ahí, reviví mi pasión por el cine", destacó.En 2011, el responsable del montaje de "Contra lo imposible" realizó un documental sobre la comunidad wichi, que se tituló "Somos Wichis". Por esa razón, Buckland pasó varios meses filmando en varias provincias del país.