Por primera vez un film extranjero se llevó el premio a la mejor película

Se vivió este domingo la entrega de Premios Oscar 2020. Organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, se llevó a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Todos los ganadores en la nota.-Parasite (ganadora)El irlandés- Jojo Rabbit- Joker- Mujercitas- Historia de un matrimonio- Le Mans'66- Érase una vez? en Hollywood- 1917-Joaquin Phoenix, Joker. (Ganador)-Antonio Banderas, Dolor y Gloria.-Leonardo DiCaprio, Había una vez en Hollywood.-Adam Driver, Historia de un matrimonio.-Jonathan Pryce, Los dos papas.-Renée Zellweger, Judy. (Ganadora)-Cynthia Erivo, Harriet.-Scarlett Johansson, Historia de un matrimonio.-Saoirse Ronan, Mujercitas.-Charlize Theron, El Escándalo.-Brad Pitt, Había una vez en Hollywood. (Ganador)-Tom Hanks, Un buen día en el vecindario.-Anthony Hopkins, Los dos papas.-Joe Pesci, El Irlandés.-Al Pacino, El Irlandés.- Laura Dern, Historia de un matrimonio. (Ganadora)-Kathy Bates, Richard Jewell.-Scarlett Johansson, Jojo Rabbit.-Florence Pugh, Mujercitas.-Margot Robbie, El Escándalo.-Parasite. (Ganadora)-Corpus Christi.-Honeyland.-Les Miserables.-Dolor y gloria.-Cinematografía-El Irlandés, Rodrigo Prieto.-Joker, Lawrence Sher.-The Lighthouse, Jarin Blaschke.-1917, Roger Deakins.-Había una vez en Hollywood, Robert Richardson.-Jojo Rabbit, Taika Waititi. (Ganadora)-El Irlandés, Steven Zaillian.-Joker, Todd Phillips, Scott Silver.-Just Mercy, Destin Daniel Cretton y Andrew Lanham.-Mujercitas, Greta Gerwig.-Los dos papas, Anthony McCarten.-Parasite, Bong Joon-ho, Jin Won Han. (Ganadora)-Entre navajas y secretos, Rian Johnson.-Historia de un matrimonio, Noah Baumbach.-1917, Sam Mendes y Krysty Wilson-Cairns.-Había una vez en Hollywood, Quentin Tarantino.-Hildur Guðnadóttir, Joker. (Ganadora)-Alexandre Desplat, Mujercitas.-Randy Newman, Historia de un matrimonio.-Thomas Newman, 1917.-John Williams, Star Wars, Episodio IX: El ascenso de Skywalker.-Mujercitas. (Ganadora)-El Irlandés.-Jojo Rabbit.-Joker.-Había una vez en Hollywood.-Hair Love. (Ganadora)-Dcera (Daughter).-Kitbull.-Memorable.-Sister.-1917 (Ganadora)-Avengers: Endgame-El Irlandés-El rey león-Star Wars, Episodio IX: El ascenso de Skywalker.- The Neighbors' Window. (Ganador)- Brotherhood.- Nefta Football Club.- Saria.- A Sister'.-Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl). (Ganador)-In the Absence.-Life Overtakes Me.-St. Louis Superman.-Walk Run Cha-Cha'.-American Factory. (Ganador)-The Cave.-The Edge of Democracy.-For Sama.-Honeyland.-"(I'm Gonna) Love Me Again'', de Rocketman. (Ganadora)-"I'm Standing With You", de Breakthrough.-"Into The Unknown", de Frozen II.-"Stand Up", de Harriet.-"I Can't Let You Throw Yourself Away", de Toy Story-Contra lo imposible. (Ganadora)-Jojo Rabbit.-El Irlandés.-Joker.-Parasite.-Cómo entrenar a tu dragón 3.-Toy Story 4.-I lost my body.-Klaus.-Missing Link.-Había una vez en Hollywood.-El Irlandés.-Jojo Rabbit.-1917.-Parasite.-El escándalo. (Ganadora)-Joker.-Judy.-Maléfica: Dueña del mal.-1917.-1917. (Ganadora)-Ad Astra.-Contra lo imposible.-Joker.-Había una vez en Hollywood.-1917. (Ganadora)-Contra lo imposible.-Joker.- Había una vez en Hollywood.-Star Wars, Episodio IX: El ascenso de SkyWalker.