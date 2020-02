"El chamamamé es parte de la cultura", proclamó Raúl Barboza en Federal

Parte de la presentación de Barboza en el Festival de Federal

Video: Raúl Barboza en el Festival de Federal, y un sentido homenaje a Alarcón Muñiz

"Federal tiene su responsabilidad, además de su carácter", aseguró Raúl Barboza atras su presentación en la última noche de la 45º edición del Festival Nacional del Chamamé de Federal."Federal fue el primer festival de chamamé, por lo tanto tiene su antigüedad, sus seguidores, y la gente que hace lo mejor para que este festival continúe, para que siga siendo un mojón entre todos los otros festivales de la propagación de la música y la cultura guaraní", destacó."Es importante dejar que el artista, el músico pueda expresar su voluntad y su deseo, su manera de expresar la música, y que no estemos todos calcados por una misma forma y un mismo estilo y una misma manera de expresar el chamamamé", enmendó el destacado acordeonista, autor y compositor"Nunca me vi en la obligación de aceptar lo que se me quería imponer. Yo busco darle belleza a la música sin ningún otro motivo", aseguró el reconocido Barboza."El chamamamé es parte de la cultura, de la música", valoró. Es que de acuerdo a lo que comentó, debido a que antaño no se hablaba guaraní porque era un lenguaje prohibido, los nativos buscaron otra forma de expresarse, la música.Fue en esa línea que dejó un mensaje a las nuevas generaciones: "Los jóvenes deben profundizar en las aguas de la sabiduría, para poder saber que la música no es solo un momento de divertimento, sino también es pasar la sabiduría de nuestros ancestros a los futuros nacientes de nuestra tierra", cerró.