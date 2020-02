Yanina Latorre quiso "desenmascarar" a Luciana Salazar, pero le salió mal

Si le chorean la info a @lulipop07 y le copian los tuits calcados, por lo menos que la citen. Muy machista todo. pic.twitter.com/FRq4msQkdm — Julio César Morla (@JulioCcesarr) February 8, 2020

Yani sos rapida para algunas cosas, pero para otras no. Que me copien porque mis tweets tiene alta info, no es culpa mia. Mira los horarios de los tweets y te daras cuenta. Besito ?? https://t.co/clByTIRH3v — luciana salazar (@lulipop07) February 8, 2020

Yanina Latorre está pendiente de Luciana Salazar. La quiere desenmascarar con sus chismes políticos pero ayer se quedó con las ganas tras un terrible pifie en la red social Twitter.Todo empezó por un mensaje que subió la modelo el viernes pasado: "Marcó del Pont cada vez más aislada. Perdió el apoyo de los funcionarios macristas, que embistieron contra CFK. ¿El alegato del miércoles fue la gota que rebalsó el vaso? ¿Será Guillermo Mitchel su reemplazante?".Más tarde apareció un posteo del periodista Antonio Llorente que publicó exactamente lo mismo que Luli. Al notarlo, Yanina Latorre publicó un mensaje, con una fuerte declaración: "¡Quiero la explicación de @lulipop07! ¿No era que nadie se lo escribía? ¡Que lo reconozca! Cobra por esto".Luciana, rápida, la arrinconó: "Yani sos rápida para algunas cosas, pero para otras no. Que me copien porque mis tweets tienen alta info. no es culpa mía. Mirá los horarios de los tweets y te darás cuenta. Besito".Por otro lado, cabe recordar que en octubre pasado Luciana Salazar se presentó en los Tribunales de Comodoro Py, donde se autodenunció por "lavado de activo" y evasión impositiva" tras las acusaciones de Cinthia Fernández -compañera de Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana- y de la periodista del ciclo Bendita Carla Czudnowsky, quienes aseguraron que los mensajes que la modelo publica en su cuenta en Twitter eran "copiados" y que incluso cobraría por ello.Específicamente, Fernández -al igual que Latorre- sostuvo que Salazar "cobra, copia y pega", mientras que la periodista "hizo alusión a que cobraría por la publicación de algunos" de estos mensajes. Fue por eso que Luciana tomó la decisión de autodenunciarse: "Me veo obligada a solicitar la iniciación del presente expediente a los efectos de determinar si cometí delitos de evasión tributaria y/o lavado de activos".Dos meses después de su presentación, la fiscal Paloma Ochoa solicitó al juez Canicoba Corral que se declare incompetente en la causa, ya que la denuncia no debe ser investigada en el fuero Federal porque "los acontecimientos que se exponen en una denuncia penal deben ser concretos".En ese sentido, Ana Rosenfeld -abogada de Luciana Salazar-, en diálogo con Teleshow, explicó: "El expediente iniciado por mi cliente tenía el fin de demostrar que no tenía nada que ocultar. Se expuso ella ante la Justicia para evitar denunciar a Cinthia (Fernández) y Carla (Czudnowsky). Ellas solo iban a asistir como testigos, ahora con la resolución las vuelve sospechosas del delito de injurias".