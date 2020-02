Premios Oscar 2020: Todo lo que hay que saber sobre la ceremonia

¿Dónde?

¿Cuándo?

¿Quién será el anfitrión?

¿Cómo será la ceremonia?

¿Cuál será el menú?

¿Quiénes son los nominados?

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood realiza esta noche la 92° entrega de los premios Oscar en Los Ángeles, California, en reconocimiento a las mejores producciones del séptimo arte durante el 2019. Tanto la alfombra roja como la ceremonia podrán verse en vivo por televisión.Con 11 nominaciones, Guasón, la película de Todd Phillips protagonizada por Joaquin Phoenix, es la que compite en mayor cantidad de ternas. En la más importante, la de mejor largometraje, se medirá con Había una vez en Hollywood, El irlandés, Parasite, 1917, Historia de un matrimonio, Jojo Rabbit, Mujercitas y Contra lo imposible.Tal como se viene realizando desde el 2002, la ceremonia de entrega de los premios Oscar se celebrará en su sede oficial, el Dolby Theatre de Los Ángeles. Anteriormente conocido como Kodak Theatre, la imponente sala fue ideada con la intención de albergar este evento y tuvo un costo de construcción de casi cien millones de dólares.Su diseño está pensado para facilitar la transmisión en vivo desde el gran recinto sin la mínima intromisión para la audiencia. Cuenta con una capacidad de más de 3.300 personas, que estará colmada para la entrega de esta noche, al igual que todos los años. Su escenario, de 36,5 por 27,5 metros, es uno de los más grandes de los Estados Unidos.La alfombra roja cubrirá casi 300 metros de largo y 20 de ancho y combinará con el dorado de la decoración, en la entrada del teatro. Por las probabilidades de lluvia, se instaló una carpa transparente para proteger del agua a los trabajadores, periodistas y fanáticos que presenciarán el evento.TNT en español y TNT series en su idioma original transmitirán la alfombra roja y la entrega de premios en vivo y en directo, y por streaming a través de la aplicación TNT Go.La alfombra roja estará a cargo de la misma dupla que estuvo en los Globos de Oro: Axel Kuschevatzky y Lety Sahagún. El envío comenzará a las 20.30 en la Argentina (en México a las 17.30, Ecuador, Colombia y Perú a las 18.30).Una hora y media después, (22 en la Argentina), se procederá al evento central, la entrega de premios. Se calcula que durará unas tres horas.Una vez más, no contará con un único host. El año pasado, el comediante Kevin Hart debió renunciar pocos días antes del evento luego de que se difundieran sus mensajes homofóbicos en Twitter, y en esta edición la Academia decidió que nuevamente sean los propios actores y actrices quienes se encarguen de entregar las estatuillas. De esta manera, se pretende reunir sobre el escenario a diferentes personalidades del cine para presentar una gala plural y diversa. Además, por supuesto, habrá estrellas encargadas del monólogo de apertura: en 2019 lo hicieron Tina Fey, Maya Rudolph y Amy Poehler.Además de los nominados, serán varias las figuras que desfilarán por la alfombra roja y que se subirán al escenario para anunciar a los ganadores de las diferentes ternas. A través de sus redes sociales, la Academia ya adelantó los nombres de algunos de ellos: Tom Hanks, Natalie Portman, Salma Hayek, Keanu Reeves, Gal Gadot, Diane Keaton, Julia Louis-Dreyfus, Timothée Chalamet, Lin-Manuel Miranda, Mark Ruffalo, Anthony Ramos, Zazie Beetz, Will Ferrell, Mindy Kaling, Kelly Marie Tran, Jane Fonda, Brie Larson, Rebel Wilson y Spike Lee.En cuanto a los números musicales, una de las presencias más destacadas será la de Billie Eilish. No se sabe cuál será la actuación de la joven, que viene de arrasar en los premios Grammy, aunque se cree que estaría relacionada con la próxima película de James Bond, ya que recientemente se confirmó que ella cantaría su tema principal. Otro de los artistas que tiene su presencia confirmada, y se rumorea que estará a cargo del segmento In Memorian, es nada más y nada menos que Elton John. También le pondrá su voz a la ceremonia la actriz y cantante Janelle Monáe.Una de las actuaciones que más dará qué hablar en los premios Oscar estará vinculada con Frozen 2. Con el objetivo de acallar las críticas hacia la poca diversidad entre los nominados a las categorías principales, la Academia decidió realizar una presentación nunca antes vista: "Into the unknown", la canción de la película animada, será interpretada por las diez cantantes que le pusieron la voz a Elsa, el personaje principal, para el filme en diferentes idiomas."Las voces de Elsa en Frozen 2 de Dinamarca, Alemania, Japón, América Latina, Noruega, Polonia, Rusia, España y Tailandia se unirán a Idina Menzel y Aurora Music en el escenario para una inolvidable actuación de 'Into the unknown en los Oscar", anunció la Academia a través de las redes sociales.Wolfgang Puck, el chef austríaco que lleva 26 años organizando el menú de los premios, estará nuevamente al frente de semejante tarea. En total se montarán unos 30 mil platos y trabajarán 300 cocineros y 600 camareros. Por primera vez, esta ceremonia tendrá en su mayoría platos veganos.El menú estará compuesto en un 70 por ciento por alimentos de origen vegetal. Entre algunos de los aperitivos que podrán disfrutar los invitados se incluyen, por ejemplo, un roll de pepino con garbanzos verdes, o hamburguesas de carne Kobe.De todas formas, por supuesto, para aquellos que no optan por una alimentación vegana habrá otras opciones, como caviar, atún, salmón ahumado y también cortes de carne roja. "Trabajamos con todos los productos porque por más que a la gente le gusta lo vegano, la mayoría come carne y pescado", dijo Puck.Ford v FerrariThe IrishmanJojo RabbitJokerLittle WomenMarriage Story1917Once Upon a Time in HollywoodParasiteMartin Scorsese (The Irishman)Todd Phillips (Joker)Sam Mendes (1917)Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood)Bong Joon Ho (Parasite)Cynthia Erivo (Harriet)Scarlett Johansson (Marriage Story)Saorise Ronan (Little Women)Charlize Theron (Bombshell)Renee Zellweger (Judy)Antonio Banderas (Pain and Glory)Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood)Adam Driver (Marriage Story)Joaquin Phoenix (Joker)Jonathan Pryce (The Two Popes)Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood)Al Pacino (The Irishman)Joe Pesci (The Irishman)Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood)Anthony Hopkins (The Two Popes)Laura Dern (Marriage Story)Kathy Bates (Richard Jewell)Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)Margot Robbie (Bombshell)Florence Pugh (Little Women)1917 (Roger Deakins)The Irishman (Rodrigo Prieto)Joker (Lawrence Sher)The Lighthouse (Jarin Blaschke)Once Upon a Time in Hollywood (Robert Richardson)Parasite (Corea del Sur)Pain and Glory (España)Corpus Christi (Polonia)Honeyland (Macedonia)Les Miserables (Francia)How to Train Your Dragon: The Hidden WorldI Lost My BodyKlausMissing LinkToy Story 4The IrishmanJojo RabbitJokerLittle WomenOnce Upon a Time in HollywoodAmerican FactoryThe CaveEdge of DemocracyFor SamaHoneylandIn the AbsenceLearning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)Life Overtakes MeSt. Louis SupermanWalk Run Cha-ChaBombshellJokerJudyMaleficent: Mistress of Evil1917"I Can't Let You Throw Yourself Away" (Toy Story 4) - Randy Newman"(I'm Gonna) Love Me Again" (Rocketman) - Elton John & Bernie Taupin"I'm Standing With You" (Breakthrough) - Diane Warren"Into the Unknown" (Frozen 2) - Robert Lopez & Kristen Anderson-Lopez"Stand Up" (Harriet) - Joshuah Brian Campbell & Cynthia Erivo1917The IrishmanJojo RabbitOnce Upon a Time in HollywoodParasiteFord v Ferrari (Andrew Buckland y Michael McCusker)The Irishman (Thelma Schoonmaker)Jojo Rabbit (Tom Eagles)Joker (Jeff Groth)Parasite (Jinmo Yang)1917 (Sam Mendes & Krysty Wilson-Cairns)Knives Out (Rian Johnson)Marriage Story (Noah Baumbach)Once Upon a Time in Hollywood (Quentin Tarantino)Parasite (Bong Joon Ho & Jin Won Han)The Irishman (Steven Zaillian)Jojo Rabbit (Taika Waititi)Joker (Todd Phillips & Scott Silver)Little Women (Greta Gerwig)The Two Popes (Anthony McCarten)Ad AstraFord vs. FerrariJoker1917Once Upon a Time in HollywoodFord vs. Ferrari1917Star Wars: El ascenso de SkywalkerJokerOnce Upon a Time in Hollywood1917Avengers: EndgameThe IrishmanThe Lion KingStar Wars: The Rise of SkywalkerDaughterHair Love"KitbullMemorableSisterBrotherhoodNefta Football ClubThe Neighbor's WindowSariaA Sister1917 (Thomas Newman)Marriage Story (Randy Newman)Little Woman (Alexandre Desplat)Star Wars: El ascenso de Skywalker (John Williams)Joker (Hildur Guðnadóttir)