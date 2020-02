Celeste Cid respondió si alguna vez se enamoró de una mujer

"Este es un amor libre en el sentido de la confianza, de no estar especulando, de no tener celos. Cuando sos más joven están estos tira y aflojes. Este es un amor libre en el sentido de que me siento querida, y eso es lindo. No es que es libre para hacer cualquier cosa". Con esas palabras, Celeste Cid (36) definía la relación de pareja que tiene con Iván Pierotti, artista audiovisual con quien lleva un año de amor bajo perfil.Reflexionando sobre los vínculos personales, la actriz de Separadas, que interpreta a Martina, una joven DJ que transita el amor más allá del género y libre de prejuicios, interactuó con sus seguidores de Instagram y respondió más de una interesante pregunta personal."¿Alguna vez te enamoraste de una mujer?", le consultó un usuario. Y Celeste contestó de un modo amplio, diverso, profundo, como ella misma percibe el amor: "Por supuesto, varias veces al día. Nos admiro, nos contemplo y nos festejo".Por otro lado, Cid recurrió a un fragmento literario para ejemplificar desde otra óptica su respuesta, celebrando a las mujeres: "Hoy somos todas espejos de las unas y al vernos reflejadas en esta danza cotidiana, me emociono, porque cuando las cabezas de las mujeres se juntan alrededor 'del fuego' que deciden avivar con su presencia, hay fiesta, hay aquelarre, misterio, tormenta, centellas y armonía", escribió la actriz, mencionando a la comunicadora uruguaya Simone Seija Paseyro.