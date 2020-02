"No entra en mí tanto amor", aseguró Zaira Nara al presentar a su bebé

Mamá feliz, Zaira Nara utilizó sus redes sociales para presentar a su bebé con una tierna foto de ambos y un tierno mensaje. "No entra en mí tanto amor, estoy viviendo un sueño. Gracias hijito por esta familia hermosa que ahora formamos los 4", escribió.Luego, confirmó que Viggo Silvestre Von Plessen nació a a las 12.53 y que pesó tres kilos 700 gramos. En su publicación, que en cinco minutos obtuvo más de dos mil quinientos "Me gusta", también le agradeció a su pareja y papá de su hija mayor Malaika, Jakob von Plessen. El bebé nació en Chapelco, donde las familia está instalada desde diciembre, por cuestiones laborales. Para esta fecha, además, viajó a San Martín de los Andes la mamá de Wanda y Zaira y flamante abuela, Nora Colosimo.Primero se dijo que la modelo había ingresado a la clínica alrededor de las dos de la mañana y que el bebé había nacido a las seis de la mañana. Luego se confirmó que nació, como luego confirmó su mamá, luego del mediodía.La propia Wanda cerca de las dos de la tarde confirmó la feliz noticia en una historia de Instagram: "Es un varón. Felicidades a mi hermosa familia" y agregó: "#Mali (por Malaika) y #V (por el pequeño Viggo, aunque no se animó dar el nombre).Es que por esos minutos, aún no se sabía el nombre del pequeño hasta que finalmente se confirmó el nombre que habían elegido. Sobre la foto que compartió Zaira, una de las primeras en comentar fue su hermana. "Dios. te amo, bebé. Felicidades hermanita. Leona Los amo, familia", escribió la mujer de Mauro Icardi.Zaira y Jakob contrataron el servicio de una empresa de seguridad privada para resguardar a su familia durante los días que la modelo esté internada en la clínica Chapelco, a 19 kilómetros de San Martín de los Andes, en donde estaban instalados desde hace más de un mes. "Bebito sabemos que estás muy cómodo en la pancita... pero cuando quieras acá ya estamos preparados para recibirte", había compartido hace una semana junto a una foto con Jakob, esperando a su segundo hijo.