La Asociación de Víctimas de Violación denunciará a Jimena Barón

"Jimena Barón no tiene idea de lo que es la palabra pu. . . ", disparó María Elena Leuzzi, titular de la Asociación de Víctimas de Violación (AVIVI) después de anunciar que denunciará penalmente a la cantante por "incitar a los hombres a que tomen a las mujeres de prostitutas".La polémica se generó por la campaña de publicidad que lanzó la artista para promocionar su nuevo tema: pegó carteles en la calle con una foto de ella en ropa interior y un número de celular.De manera inmediata, generó todo tipo de opiniones. Mientras un sector -como la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR)- la apoyaba, otros la cruzaron por banalizar la prostitución.Pero el tema no quedó ahí y después de varios días continúa escalando. Ahora AVIVI avanzará con una denuncia contra Barón porque estos carteles -"imágenes con connotación sexual"- están considerados una contravención en la Ciudad de Buenos Aires.El artículo 81 del Código Contravencional pena con trabajo público y multas a "quien ofrece o demanda en forma ostensible servicios de carácter sexual en los espacios públicos no autorizados o fuera de las condiciones en que fuera autorizada la actividad"."Nos parece que esto es incitar a los hombres a que tomen a las mujeres de prostitutas. Las mujeres no nacemos putas, en el camino nos hacen putas cuando toman nuestro cuerpo", dijo Leuzzi a Teleshow y opinó que la cantante "derrapó"."Hay muchas mamás que tienen a sus hijas desaparecidas tomadas por la trata y que esto les hizo mal, que se tome por liviandad sin ver el daño que causaba en otras mujeres. Queremos que se retracte y que cambie la tapa al disco y que se toque el tema en profundidad. A ella nadie la supo asesorar", agregó.Suavizando la acusación contra Barón, aseguró que no quiere juzgarla ni "condenar a una mujer", sino que espera que esto sea como "un tirón de orejas"."Cada uno es dueño de hacer lo que quiere con su cuerpo, pero que una figura pública promocione así no está bueno porque incentivamos a los degenerados a que sigan secuestrando y tomando a las mujeres, diciendo 'si les gusta'. ¿Cuál es el mensaje? 'Pongo mi cuerpo, tenés mi teléfono, hacé lo que quieras'. Con esto se ponen al día los proxenetas que van a buscar a una nena de once años. Es a nivel nacional, hay mujeres que desaparecen de un día para el otro y se las traga la tierra, las comercializan, cuando no sirven más las descartan", sumó Leuzzi.En medio de la polémica, "La Cobra" publicó un descargo en Instagram: "No puedo entender que exista gente que crea que un equipo de más de 50 personas estaría a favor de fomentar una bestialidad así. De todos modos si alguien lo pensó o piensa pedimos disculpas y aclaramos, ya que lamentablemente es necesario, que no fue así en absoluto", aclaró.