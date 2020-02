Sabrina Rojas y Brenda Gandini, ¿dispuestas a compartir sus maridos?

A mediados de diciembre se estrenó la obra teatral Desnudos, protagonizada por Brenda Gandini, Sabrina Rojas, Mercedes Scapola, Luciano Cáceres, Luciano Castro y Gonzalo Heredia. Los actores además de ser compañeros de elenco son íntimos amigos.La química entre los dos matrimonios es evidente, tal es así que las mujeres se animaron a ir por más y ventilaron que tuvieron una charla sobre intercambiar a sus parejas."Luciano y yo en la vida real somos muy amigos de Brenda y Gonzalo, y nos encontramos a comer a menudo en nuestras casas. Durante los ensayos con Brenda nos planteamos el tema. '¿Vos te imaginas un día, en un asado, de golpe nos desnudamos y me ves a mí manoseandome con Gonzalo?', le dije. Nos pareció demencial, pero a la vez posible", dijo RojasTras las declaraciones de la rubia, se sumó Brenda y sostuvo: "Yo no sé si tocaría al marido de una amiga" y automáticamente Sabrina expresó: "Podría ser peligroso. Porque. . . ¿Mirá si descubro que tocando al marido de mi amiga me termina gustando?".Por otro lado, las dos confesaron que no son celosas y que tienen muy "naturalizado" ver a sus maridos besarse con otras actrices. "A mí me encanta ver cómo se abraza con Brenda y a él le pasa lo mismo cuando me ve a mí con Luciano (Cáceres). Es más, el otro día les envié unas fotos que les saqué desde bambalinas, donde Luciano (Castro) la agarra por atrás a Brenda y le besa el cuello, donde ambos están divinos", contó la mujer de Castro.Luego, se sumó al relato la mujer de Heredia: "Estoy muy acostumbrada a que Gonzalo se bese con otras actrices. Sin embargo, debo reconocer que en este caso, al ser todos amigos, en un principio fue raro", contó. Y detalló: "Daba un poco de pudor, sí. Por eso nos costó bastante con Luciano establecer un vínculo de pareja en el escenario", cerró. ¿Qué dirán los hombres al respecto?