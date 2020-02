Maglietti pasó por Entre Ríos y reveló si volvería a salir con un futbolista

Aunque al presente Alejandra Maglietti tiene buena onda con su ex, Jonás Gutiérrez, asegura que no volvería a salir con un futbolista. No por algo "peyorativo", es que ya no siente ganas de estar "tan pendiente" de un deportista y su carrera.En diálogo con la revista Pronto, explicó por qué trata de esquivar a los jugadores de fútbol. "La salud y la parte anímica y emocional son demandantes. Hay que ser muy contenedora y darle mucha prioridad a ese aspecto. Hoy prefiero que me prioricen a mí. Que haya más igualdad, es muy fácil quedar en segundo plano en relaciones así", afirmó.Y siguió: "Los futbolistas tienen un trabajo súper demandante y la pareja siempre tiene que estar muy pendiente del otro para que la relación funcione".Entonces, ¿con quién le gustaría salir? Con quien esté en el mismo ámbito que ella, como un hombre del mundo de la TV: "Sí, por qué no. Buscaría a alguien que fuera más parecido a mí o a lo que hago yo. O que entre los dos nos podamos complementar de otra forma. No tengo prejuicios en cuanto a la profesión y no me cierro a nada; no tengo rollos con eso".La rubia estuvo el fin de semana en Entre Ríos y así lo mostró en sus redes sociales.