Flor Vigna se refirió a los rumores de romance con Dante Spinetta

No resulta difícil establecer una oposición entre el presente laboral y el sentimental de Flor Vigna. Enfocada en una nueva temporada como protagonista de la obra Una semana nada más, junto a Nicolás Vázquez y Benjamín Rojas, comenzaron a circular rumores de reconciliación con Nico Occhiato -con quien había estado cinco años en pareja-, a raíz de la aparición de un video que los mostraba juntos. De todas formas, la propia actriz se encargó de desmentir las versiones.Al respecto, Vigna aseguró: "Sí, nos vimos una vez, pero con Nico no estamos juntos, los dos estamos solteros. No tenemos ningún problema el uno con el otro, nos queremos mucho pero no estamos en pareja, cada uno puede estar con quien quiera".Sin embargo, las redes sociales parecieran no tener intenciones de dejar tranquilo al corazón de la actriz. Pocos días después de la desmentida sobre su supuesta segunda oportunidad con Occhiato, una usuaria en Instagram dio el pie a las versiones que indican que habría un incipiente romance entre Vigna y el músico Dante Spinetta.Consultada poral respecto, Vigna nuevamente se mostró terminante y aseguró: "Estoy soltera. No descarto conocernos de otra forma alguna vez, pero hoy me gusta estar sola. Lo necesito". Y contó: "Los rumores surgieron por los 'me gusta' en Instagram y porque tenemos amigos en común".La bicampeona del Bailando conoce a Dante por amigos en común. Sin embargo, según sus declaraciones, entre ellos no hay nada más que una amistad. Ella lo asegura: por ahora está soltera y está feliz así.Lo cierto es que, tal cual explicó la actriz, en los últimos días hubo un intenso intercambio de likes entre ambos en las redes sociales, lo que alertó a sus seguidores. De hecho, Vicky Braier, una reconocida instagrammer, fue una de las que hizo foco en ello.Conocida en Instagram como @Juariu, mostró a través de un video las supuestas pruebas del romance. Según ella, además de los "me gusta" cruzados, ambos publican el emoji de un dragón y un frasco de miel en sus fotos.Mientras tanto, alejada de todo lo que se dice sobre quién ocupa actualmente su corazón, Flor intenta concentrarse en Una semana nada más, con la que en breve emprenderá una gira que la llevará a recorrer todo el país (Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán, San Juan, Nequén, Bahía Blanca, Santa Fe, Jujuy y Salta) y que la llevará incluso hasta Israel, luego de pasar por Uruguay, Paraguay y Chile."A Buenos Aires viene mucha gente de Israel y otros países, y por suerte se ríen toda la obra. Entienden todo perfecto. De todas, formas la obra se amoldará a la provincia o país que vayamos", aclaró al respecto, para luego remarcar que cualquier cambio en el guión o adaptación de la obra al país que visiten es decisión pura y exclusiva de Nico Vázquez. "Él es el capitán", concluyó entre risas.