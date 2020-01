"Playa, sol y mar": Así disfruta Gladys "la bomba tucumana" de sus vacaciones

Gladys "la bomba" tucumana se encuentra vacacionando y la está pasando de lo mejor. Tanto así que circularon fotografías donde se la ve luciendo una bikini rosada, con sus trenzas africanas rosadas también, sacandose "selfies" para publicar en sus redes sociales.Varias de esas fotos las publicó en su cuenta de Instagram junto a un mensaje que decía "Seguimos disfrutando del verano 2020 #elviaje #love". También publicó una foto suya en el mar junto a la que escribió "Más de playa, sol y mar".Hace unos días, la cantante de cumbia tuvo un duro cruce con una de las panelistas de Los Angeles de La Mañana, Andrea Taboada, quien le consultó acerca de las supuestas donaciones que iba a hacer con el sueldo que recaudó en su cargo de asesora cultural de Tucumán.La panelista televisivo aseguró que había pedido los comprobantes "como ciudadana". Entonces, Lourdes le sugirió a Gladys que "donara un suelo del Bailando" a la causa que dice apoyar.Furiosa, la cantante la interpeló: "¿Y por qué no donás vos, que sos rica? Yo no soy rica. Vos, que tu marido es rico. ¡Donen ustedes! ¿Por qué tengo que donar yo? No pienso donar nada", también agregó que "dentro de poco" asumirá un cargo en Cultura.Ante las risas del resto de las panelistas que al parecer, la situación les parecía de lo más graciosa, Taboada siguió preguntando, a pesar de que la cantante seguía hablando: "¿Cuál va a ser la función? ¡Dale, ¿me contestas? Yo te remo las notas, porque a mí me interesa saber. Yo te la estoy remando"La Bomba, que estaba muy molesta por la pregunta y la situación, se sacó el auricular, manifestó su enojo y antes de abandonar el móvil sugirió: "No remen. Cortemos acá. Chau, Angelito. Te quiero mucho".Angel acusó a la panelista diciendo: "Mirá lo que hiciste. Esto Marcela Coronel o Fernanda Iglesias no lo hacen".