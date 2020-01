Sabrina Garciarena: "No tendría un parto en casa"

Sabrina Garciarena y su marido, Germán Paoloski, están por agrandar la familia que tienen con sus dos hijos, León y Beltrán. Dentro de tres meses, aproximadamente, nacerá su bebita.



Y si bien todavía no tienen definido el nombre que le pondrán (solo saben que será uno solo y corto), Sabrina le dijo a la revista Gente que cree que su hija nacerá por cesárea, al igual que sus partos anteriores.



Sabrina Garciarena se prepara para el nacimiento de su hija: "Supongo que iremos a cesárea; yo no tendría un parto en casa"



En este momento en el que varias famosas, como Zaira Nara o Paula Chaves, volvieron a instalar en agenda el tema del parto respetado o humanizado, Garciarena expresa sus temores.



"Yo respeto a la gente que tiene partos en su casa, pero soy más miedosa. Ante la duda y ante un riesgo, confío en el médico que elegí y voy para adelante", dijo la actriz. Y señaló que en el nacimiento de León ni dudó en ir a cesárea cuando le advirtieron que el bebé por nacer estaba "empezando a pasarla mal".



Sabrina recordó también que su segundo hijo, Beltrán, debió pasar una semana en neonatología porque le costó adaptarse al oxígeno. "Si a mí me hubiera pasado eso en casa, me habría muerto. Ante cualquier riesgo, prefiero tener a mi hija en un hospital", señaló.



Por ahora, la carita de su primera hija es un misterio para ella; todavía no se hizo la ecografía 5D. "Igual, ya sé que todos salen parecidos a Germán", aseguró convencida.