Morena Rial disfruta de las playas de Punta del Este

Morena Rial disfruta de sus últimos días de vacaciones en Punta del Este, lugar que eligió para veranear con Facundo Ambrosioni y su hijo, Francesco Benicio. Días atrás el futbolista compartió una foto en sus redes donde se los veía muy divertidos tomando sol. Ahora los sorprendieron relajados en la orilla.En las imágenes, que fueron viralizadas por la reconocida instagrammer "Nana in Seúl", la mediática aparece con un traje de baño vintage y sentada en una reposera junto a su pareja, con quien se reconcilió hace muy poco.La hija del conductor de Intrusos es tratada como una estrella en la ciudad uruguaya. Ya dio notas en la TV y quienes la reconocen le piden selfies. Después de un 2019 muy movido, con una escandalosa separación de por medio, este viaje les viene muy bien a Morena y el futbolista para salir un poco de la rutina.En su regreso a Buenos Aires, la joven seguramente se pondrá a trabajar en su carrera musical. Quiere brillar en el mundo de la cumbia y ya tuvo su debut en Pasión de sábado, junto a su amigo Walter Encina, publica TN.Hace poco, Morena criticó a su papá por no impulsar su profesión y por no ayudarla en su sueño de ser una artista reconocida. El gran sueño de la mediática es llenar teatros y ser contratada por boliches.