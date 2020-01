Charly García sufrió un traumatismo en la cadera al caerse en su casa

Según informó oficialmente su agencia de prensa, el popular artista sufrió el accidente doméstico este miércoles y el golpe principal lo sufrió en la cadera, en la misma zona donde ya había sido operado tiempo atrás.

El ex líder de Sui Generis y Seru Giran entre otras bandas deberá guardar reposo por 30 días, por lo que ya fue suspendida toda su actividad artística prevista para febrero.



Una vez "estabilizado" su cuadro, Charly deberá realizar un trabajo de rehabilitación kinésica, según informó el médico Sebastián Grinspon.

El ídolo rockero iba a ser una de las atracciones centrales en la jornada del sábado 8 de febrero del festival Cosquín Rock junto a Divididos y Skay, el ex guitarrista de Los Redonditos de Ricota.

La última gran actuación de Charly fue el 11 de diciembre pasado en el estadio Luna Park, donde presentó su espectáculo "La torre de Tesla", en el que recorre muchos de los grandes éxitos de su carrera.



El comunicado oficial sobre el accidente del músico dice textualmente: "El día miércoles 29 de enero, Carlos Alberto García sufrió un traumatismo en la cadera, del cual ya había sido operado. Esto se debió a una caída doméstica en la que no padeció ningún otro daño. Luego de ser evaluado por médicos especialistas se le indicó reposo y suspensión de todas sus actividades. Una vez estabilizado deberá iniciar trabajos de rehabilitación kinésica.



Esta es la causa por la que lamentablemente no está apto para participar de los compromisos artísticos que tenía pactados a partir de ahora hasta dentro mínimo un mes".

Los problemas de cadera no son nuevos en el músico, que desde hace años se presenta en vivo sentado y suele ser acompañado por un asistente para desplazarse.



Charly García fue operado por una fisura de cadera en julio de 2015, oportunidad en la que se le colocó una prótesis.

Ese mismo año, el creador de "Canción para mi muerte" y muchos otros clásicos del rock nacional estuvo internado en la Clínica Fleni por problemas intestinales.

Al año siguiente, el músico fue intervenido nuevamente en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) de Buenos Aires para extraerle un clavo de la prótesis.

Por entonces, García se movilizaba en silla de ruedas a causa de sus problemas de cadera, aunque continuaba teniendo una vida artística y social bastante activa.