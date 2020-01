Thalía habló de su lucha permanente contra la enfermedad de Lyme

Tiempo atrás cuando Justin Bieber reveló que padece la enfermedad de Lyme, Thalía se solidarizó con él a través de su cuenta de Instagram, en la que le envió un cálido mensaje de apoyo: "Vivir con Lyme es sobrevivir a cada minuto. Juntos nos ayudamos".



Hace unos años, la cantante mexicana había confesado que sufría el mismo diagnóstico pero muy pocas veces se refirió a las consecuencias de su padecimiento.



Entrevistada por la revista Galore, la intérprete de "No me acuerdo" habló de su lucha diaria y sorprendió con sus declaraciones: "Casi nadie sabe que me despierto cada día con un dolor que se extiende por todo mi cuerpo. ¡Siento que un autobús me atropelló! Lucho contra la enfermedad de Lyme cada hora de mi vida".



A pesar que en sus redes sociales se muestra relajada y divertida, la realidad detrás de esas imágenes es otra. "Es una enfermedad impredecible. Algunos días me siento mejor que otros, otras veces me siento fatal. Y cuando tengo suerte, estoy como nueva".



Además, la artista contó que estar pendiente de su carrera y su cuerpo la ayuda a sobrellevar esta enfermedad: "He aprendido a anteponer la mente al cuerpo, sin importar cómo me sienta. Salgo de la cama cada mañana de un salto y empiezo mi rutina. La disciplina es mi mejor amiga, junto con el ejercicio y una dieta sana. Mantener una actitud positiva, centrada y vivir con gratitud son la mejor receta para sobrevivir a esto".