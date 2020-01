Cacho Deicas sobre falsa noticia de su muerte: "Estoy hablando desde el cajón"

Durante los últimos días circuló una "fake new" acerca del cantante de la banda de cumbia Los Palmeras.



"Ayer fue mi cumpleaños, capaz se confundieron", bromeó Rubén Cacho Deicas en diálogo con Aire de Santa Fe y aclaró que fueron falsos los rumores sobre su muerte. En los últimos días circularon noticias faltas acerca de la salud del cantante de la banda de cumbia de Los Palmeras. Aseguraban que el hombre estaba muerto.



Alegre, para nada enojado y divertido, Cacho puso claridad sobre la "Fake new" que circuló sobre su salud. "Habla el muerto", bromeó y aseguró que se encuentra en perfecto estado de salud junto a su familia y amigos.



Al cantante le molestó que circularan noticias acerca de su muerte porque sus conocidos se preocuparon pero de todas formas no se perdió la oportunidad para hacer chistes: "Me morí hace 15 días y ahora me están velando", dijo, y con sarcasmo aclaró: "Estoy hablando desde adentro del cajón".



Para Cacho, las personas que inventaron la noticia están desocupados y "no saben en qué gastar el tiempo". Sin embargo, destacó que estos hechos no le molestan demasiado porque está acostumbrado a noticias falsas sobre él.



Contó, además, que quienes estaban con él cuando vieron la noticia lo molestaban: "vos te moriste, mirá", le decían, a lo que el respondía: "bueno, no importa".