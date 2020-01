La actriz Natalie Pérez (33) va acomodándose a su nueva vida de soltera, ya que tras seis años de amor con quien fue su amigo primero y su pareja después, Ramiro Gayoso, se separó.Y por estos días, jugó a regalarles a sus 2,4 millones eguidores de Instagram un video súper sensual. Enfundada en un bikini cola less animal print y una visera dorada, se mostró saliendo de la pileta de modo muy sexy."Saliendo del agua con estilo. Nunca me quedo quieta. No me gusta tomar sol. Me gusta ver cómo se mueve el agua. A los gritos con mamá. El olor de los domingos en el barrio", escribió al pie del video que incendió las redes.