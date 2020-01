Guerra judicial: Mónica Farro analiza medidas legales contra Sol Pérez

La temporada 2020 arrancó muy tensa para Mónica Farro y Sol Pérez, quienes comenzaron con una polémica pelea teatral, que se extendió afuera y ahora terminará en manos de la justicia. Así lo confirmó la uruguaya en un móvil con Implacables, ciclo conducido por Susana Roccasalvo. "Estas estudiando acciones legales contra Sol?", consultó el notero del canal, frente a lo que la vedette respondió contundente: "Yo no estoy evaluándolo, mi abogado ya tomó cartas en el asunto".



Sobre este último punto, el conductor del Run Run del espectáculo (Crónica TV), Lio Pecoraro, lanzó en un sorpresivo tuit: "Mónica Farro contrató al abogado Ignacio Trimarco para defenderse de Sol Pérez. Acaba de firmar".



"De acá en más todos los temas que involucren este caso los llevará adelante el abogado, yo mediáticamente no los hablo más", continuó Farro de modo aclaratorio y añadió categórica: "Ignacio ya está acá en Mar del Plata, ya me junté con él. Incluso va a venir al teatro". En este momento, el periodista la interrumpió firme: "Pero las acciones tienen que ver con calumnias e injurias? adelantá algo". "Yo no voy a hablar de nada, más que de mi persona, la obra y a lo sumo de lo que me pasó que ya lo saben todos, pero no me interesa hablar más de nada. Yo arriba del escenario cumplo mi contrato y la producción tiene que cumplir el suyo. El resto es tema que no me compete a mi. Seguimos trabajando como siempre", remarcó sin titubeos.

Fuente: Exitoína