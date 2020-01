Karina cantó junto a su hija Sol en Concepción del Uruguay

Espectáculos Culminó la Fiesta Nacional de la Playa de Río en Concepción del Uruguay

Culminó este domingo la 32º Fiesta Nacional de la Playa de Río en Concepción del Uruguay. Con un gran marco de público, los espectadores pudieron disfrutar del cierre a cargo de El Chaqueño Palavecino y No te va Gustar, registróPero en su quinta noche, la Fiesta Nacional de la Playa de Río 2020 recibió a la popular cantante Karina, La Princesita, quien subió al escenario junto a su hija Sol; juntas interpretaron Oncemil de Abel Pintos."Venía en pañales de gira conmigo y ahora mirá lo que está", expresó la cantante al presentarla. "Ya le estoy entrenando de chiquita", manifestó durante su presentación en la Fiesta Nacional de la Playa de Río.Karina contó que era la segunda vez que se presentaba en Concepción del Uruguay, al comentar que recordaba hasta la ropa que tenía puesta para el show de aquella otra oportunidad.En relación a la presentación de su hija, contó que fue porque "me lo pide la gente". "Es mi hija, me acompaña a todos lados, y a veces me la señalan: `ahí está Sol´", indicó.Comentó, además, que Sol, "con 12 años, tiene 250.000 seguidores en Instagram" y mencionó que "tiene un lenguaje por el que ya me siento vieja"."Desde chiquita, la criamos de una forma en la que no importa lo que hacen los padres, tiene una vida hermosa con un montón de amigos que la quieren por lo que es y no por los papás que tiene", resaltó.En la oportunidad, mencionó los valores que le inculca a su hija: "Le digo que lo que tiene hoy, tal vez mañana no lo tenga, que mamá vivía en una casita, viajando y durmiendo en una combi"."Valorá las cosas porque todo lo que tenés hoy valió mucho esfuerzo de tus papás, y para que lo tengan mañana requerirá de mucho esfuerzo también", remarcó.