Aseguran que un futbolista casado le envió a Sol Pérez un regalo de 5.000 euros

Gracias a su historia de vida, Yanina Latorre posee mucho -pero mucha- información sobre el mundo de los futbolistas y las botineras. Casada con el exdelantero Diego "Gambetita" Latorre, la panelista de Los Ángeles de la Mañana conoció de primera mano un paño reservado para unos pocos.



Y, en medio de un debate, reveló el costosísimo obsequio que un futbolista argentino instalado en Europa ¡y casado! le hizo llegar a Sol Pérez. "Ella es muy "regalada". No, no, no, "regalada" de que recibe muchos regalos. La verdad, ella no es interesada", aclaró al comenzar.



"A Sol Pérez le llegó un reloj carísimo. ¡Me dio una envidia! Me dio envidia porque ella no sabía ni lo que era. Dije "Dios le da pan al que no tiene dientes"", se indignó la panelista, entre las risas generalizadas en el estudio.



"Que te regalen un Cartier de 5 mil euros y que vos no sepas lo que es me dio bronca", se explayó sobre lujoso regalo que recibió la modelo de su admirador. "No digamos el nombre porque está casado, pero era un jugador argentino que estaba en Italia", agregó.

Fuente: Ciudad