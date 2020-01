Derrocha sensualidad y le propuso a su marido tener una "pareja abierta"

"Un día le pregunté, ¿qué te parece si a los 50 abrimos la pareja?", sorprendió Ximena Capristo, panelista del programa Confrontados, haciendo alusión a una charla que mantuvo con su pareja, el actor Gustavo Conti. "Nos amamos, no quiero a otro hombre. Simplemente, estaría bueno tener "permitidos". Una pareja abierta no es lo mismo que poliamor", señaló luego.Inmediatamente sus compañeros le preguntaron si quería separarse de quien es su pareja desde hace 19 años. "Lo amo. No me quiero separar. Lo elijo todos los días, es el mejor padre del mundo, la pasamos bien, nos divertimos. Estamos casados pero somos como novios. Nunca engañaría a mi marido", aclaró. "Pero sería un condimento que a la pareja le viene bien", indicó con picardía."No le tengo ganas a nadie. Ni tengo a nadie en vista tampoco. Tenemos un excelente sexo, no pasa por ahí. Está bueno no quedarse con las ganas y ser transparente en la pareja. No hablo de engaños. Nunca le fui infiel en todos estos años", aseguró Capristo, tras ser interpelada por sus compañeros de programa.¿Qué piensa Gustavo Conti? "Me dice que vamos a tener que seguir charlando porque no hay un acuerdo. Pero no está enojado ni nada"´, acotó.Mientras tanto, la morocha ha aprovechado el verano para lucir sus curvas en el máximo esplendor. Como sucedió el fin de semana, cuando posó arrodillada, con una bikini de color amarillo y un sombrero.Capristo y Conti se conocieron como participantes de Gran Hermano 2, en 2001, y están juntos desde entonces. En enero de 2017 nació Félix, el primer hijo de la pareja.