Un video de Sol Pérez despertó los rumores de embarazo

Una vez más, Sol Pérez se encuentra en Mar del Plata por la temporada teatral. Carmen Barbieri fue quien la convocó al elenco de "Veinte Millones", una comedia que tiene lugar en el Teatro Atlas y que ya fue protagonista de más de un escándalo.



Pero, Sol Pérez no está sola en la costa argentina. La mediática se encuentra acompañada por su novio, Guido Mazzoni. Hace algunas horas, compartió un video a través de las redes sociales que generó gran expectativa y abrió la posibilidad de un embarazo por parte de la modelo.



En las imágenes se observa la panza de Sol Pérez y de fondo su novio, quien le da palmadas sobre su abdomen. "¿Amor estás cuidando la casita del bebé?", se escucha que dice ella a lo que él responde: "No hablo español". Sin embargo ella insiste: "Así no se cuida la casita del bebé".



Al parecer, Sol Pérez tiene ganas de ser madre y, aunque aún tiene 26 años, aseguró que si a los 30 no está preparada para ser mamá, "congelaré óvulos para no perderme la posibilidad". "Todavía no me informé demasiado, pero lo charlo mucho con mis amigas", confesó.



Lo que sí tiene muy en claro es que está completamente enamorada de Guido Mazzoni, a quien conoció en un gimnasio. Sabe que quiere una vida junto a él, con casamiento y todo incluido. Pero quiere ir paso a paso y probar antes con la convivencia antes de pensar otros planes a futuro.



"Ya le dije que si me va a proponer casamiento, quiero lo de Pampita o nada", bromeó Sol Pérez y agregó: "Guido es muy romántico. Hablamos del tema pero nada firme. Nos vamos a vivir juntos, queremos compartir la vida y eso es lo importante".