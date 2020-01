"Iba a tunear las fotos para esconder las estrías, pero..."

Desde Mendoza donde se luce en la obra "Él en mi cuerpo", Nazarena Vélez publicó una serie de fotos en bikini sin utilizar retoque digital para eliminar imperfecciones y junto a ella escribió una reflexión sobre los mandatos de belleza que deben soportar las mujeres."Hola, iba a tunear las fotos para esconder las estrías que me dejaron de recuerdo mis tres bendiciones, pero recordé una temporada teatral en la que un hombre sobre el escenario mostraba fotos mías sin Photoshop, tod@s se reían y yo sufría", comenzó la actriz.Luego, se refirió a la razón de ese sufrimiento. "Por ese puto mandato que decía no se dónde ni por qué que las mujeres debíamos ser perfectas según el gusto del consumidor. Por Dios, cuanta pelotudez e hija de putez hemos permitido por mucho tiempo much@s de nosotr@s", expresó con indignación.A modo de conclusión, la actriz escribió: "Pues lamento informarle a quien ama criticar que cambié, no me escondo ni me avergüenzo. Así soy y tan mal no la paso bebecit@s #ModoCebra".