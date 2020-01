Espectáculos

Tras 19 años de trayectoria

Miércoles 22 de Enero de 2020

La banda metalera Carajo anunció su separación

"Un final no es una muerte. Una despedida no separa el sentimiento. Concluir no deshace lo construido. Cerrar suele ser una forma de proteger", dice el grupo en sus redes sociales.