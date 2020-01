Zaira Nara tendrá a su segundo hijo de una manera muy especial

Zaira Nara, durante el mes de febrero recibirá a su segundo hijo. La modelo decidió pasar la última instancia de su embarazo en Bariloche.



La conductora y su marido, Jakob von Plessen, ya tienen a Malaika, la primogénita de la pareja.



Zaira acaba de anunciar que la llegada de este bebé será por medio de un "Parto humanizado", y este anuncio generó polémica entre los especialistas.



Este procedimiento, según sus propias palabras es "sin anestesia, respetando los tiempos de su cuerpo y el bebé", y así es como ella quiere que sea su parto, según comentó a la revista Caras.



Este método está avalado por la Ley 25.929, aprobada en de 2004 y reglamentada en 2015, que indica que garantiza el trato digno y respetuoso hacia las personas gestantes, sus hijos y parejas en el embarazo, el parto y el puerperio.



Además de darles la posibilidad de elegir cómo será el parto, esta ley también le asegura a los padres el derecho a estar informados de todo lo que sucede durante el parto y el derecho a ser tratados con respeto e intimidad.



¿Qué es un parto respetado?

Para poder tomar estas decisiones, la persona gestante debe ser considerada como persona sana. Así se facilita su participación como protagonista de su propio parto y no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación, salvo consentimiento explícito.



Esta técnica se basa en el parto respetuoso de los tiempos biológico y psicológico, evitando prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados. La persona gestante tiene derecho elegir quién la acompañe durante el trabajo de parto, parto y postparto.



Y también tiene derecho a tener a su lado a su hijo o hija durante la permanencia en el establecimiento sanitario, siempre que el recién nacido no requiera de cuidados diferentes. También, a recibir asesoramiento e información sobre los cuidados de sí misma y del niño o niña y los beneficios de la lactancia.

Fuente: Paparazzi