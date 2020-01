A Carla Peterson la tildaron de vieja y ella salió a responder

Un medio periodístico de la provincia de Mendoza, sacó una nota cuyo titular decía "¿Qué pasó con Carla Peterson? ¿Envejeció de repente?". El punto es que la actriz está disfrutando sus vacaciones y ha subido a su cuenta de Instagram algunas imágenes de la playa, donde se la ve sin maquillaje, filtros, ni edición de imagen.La actriz, fiel a su estilo, publicó una foto sin maquillaje y la imagen de la nota. Junto a las instantáneas, la actriz escribió un reflexivo mensaje: "Me acabo de enterar que envejecí de repente" comienza el descargo."Yo creo que vieja es la cabeza de la gente que piensa así, y sobre todo los editores de este medio en Mendoza.", expresó, dejando en claro que este tipo de contenidos y prejuicios respecto a cómo deben lucir las mujeres ya huele a rancio.Por último, aclaró que es muy consciente de su edad y eso es lo que la hace ser ella misma "No fue de golpe me llevo 45 años ser quien soy y como soy. Buena semana! Y beso a todas queridas mías! #sinfiltro #vacaciones #todoxunclick".