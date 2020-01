Iba muy "apurada" y su cola quedó en primer plano en una foto

Rocío Guirao Díaz es considerada por muchos, una de las mujeres más lindas de la Argentina, y es muy requerida para ser la cara de varias marcas de moda. En su cuenta de Instagram, la modelo sorprende y cautiva con sus fotografías y la última no fue la excepción.En esta red social, la blonda tiene más de 1,7 millones de seguidores, teniendo gran repercusión con cada uno de sus posteos. En su última publicación, Guirao Díaz utilizó un particular plano en la imagen que permitió dejar en evidencia aún más su magnífica figura.La foto fue tomada desde abajo, mientras ella luce una bikini de color negro, dejando en primer plano sus piernas y su cola. "A dónde vas tan apurada?", escribió junto a la imagen.El posteo recibió más de 35 mil "me gusta" y cientos de comentarios de sus fanáticos que no dejaron de halagarla y piropearla. "Tremenda foto", "Sos una mujer hermosísima y maravillosa", "Belleza total", "Rocío sos deslumbrante", fueron algunos de los mensajes.