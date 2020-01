"Irse duele": la reflexión de Romanela Amato y sus últimas postales en Paraná

Romanela Amato compartió varias semanas con sus seres queridos en Paraná, pero el fin de semana le tocó despedirse. Tras disfrutar de la capital entrerriana y también encandilar a sus seguidores con las postales al borde de la pileta, la rubia escribió unas sentidas palabras al partir."Irse: Dejar o abandonar un lugar para llegar a otro. Suena tan fácil y simple si buscamos su significado. No hay diccionario que explique la esencia de esta palabra, es tan escueto lo que encontramos. Irse es profundo y pesado, lleva toneladas de sentimientos. Irse despega y vuela, nos embriaga en una nube y nos regala esa sensación de "Libertad" tan efímera que se diluye en segundos, irse duele", reflexionó. Y continuó: "Duele dejar, duele extrañar y sobre todo duelen las lágrimas de los hijos"."Y ahí estás actuando con esa falsa fortaleza que sacamos las madres para que no nos vean abatidas aunque nuestro interior sea un frágil cristal roto en mil pedazos, de ahí nace el abrazo confortable de mamá y un "todo va a estar bien". Yo ejerciendo de madre que paradoja, sintiéndome débil aún más que mis hijos y necesitando esa confortabilidad que me brinda la mía o simplemente oír el "se pasa rápido" de papá. Que eslabón infinito es irse, que cadena de consuelos. Y no Pa! no pasa rápido. Aunque todos sostengan que el tiempo es fugaz, yo mido su dimensión desde el último abrazo pensando en el siguiente y la ansiedad del próximo me lleva a medirlo en slow motion"."Buscando consolar un final para mi escrito pura inspiración de butaca de avión agrego que irse es EVOLUCIÓN como decía un grande que se despidió muy pronto "poder decir adiós, es crecer" y mira que enormes estamos!!! Hasta pronto".