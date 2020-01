Morocha le dio la espalda a las vacaciones

Silvina Escudero disfruta de unas románticas vacaciones con su pareja en Riviera Maya, México. Allí posó en topless y con diversos trajes de baño, en lo que ella definió como su "no luna de miel".Sin embargo, su descanso terminó y ella le dijo adiós "dándole la espalda a las vacaciones". "Llegamos a Argentina. En breve voy a ver a mis bichos hermosos que tanto extrañé", expresó en referencia a sus mascotas.Días pasados contó que la pasaron "tan tan bien" que tiene "fotos para saturar mi Instagram por meses, así que las iré subiendo de a poco".Respecto al fotógrafo, dio cuenta: "Mi novio es el mejor ph, aunque la mayoría de las fotos me las saca cuando estoy desprevenida pero no las puedo subir, porque son todas de mis pompis cuando me voy caminando".