Lizy Tagliani reveló las propuestas íntimas que recibe

Después de una semana de cenas que comenzó en el hogar de Lizy Tagliani y que terminó en la casa prestada de una amiga de Georgina Barbarossa (ya que la suya está en refacciones), las confesiones picantes se siguieron dando en el programa Divina Comida (Telefe), y la conductora de El Precio Justo fue quien se animó a revelar que recibe propuestas sexuales con mucha frecuencia.



Todo comenzó con un juego en la mesa que se le ocurrió a Barbarossa. Ella nombraba una categoría, y cada invitado (Sol Pérez, Federico Bal, Guillermo Coppola y Tagliani) tenía una pizarra y debía indicar cuál de los invitados se adecuaba más a cada consigna.



La primera pregunta jugada de la actriz anfitriona sentada en la cabecera fue "¿Cuál es el más probable al que le ofrecieron dinero a cambio de sexo?", a lo que el hijo de Carmen Barbieri respondió que era "muy fácil contestar", por lo cual empezó a develar que había escrito el nombre de pila de la ex chica del clima, justificando que "es una bomba sexual". Sol puso a Coppola porque "lo dijo él"; el exrepresentante de Diego Maradona eligió a Lizy, mientras que la comediante lo puso a Bal. Cuando comenzaron a bromear entre ellos, Tagliani lanzó una pícara broma: "Mi amor, ¿con qué te creés que compro el departamento?".



El juego continuó de la mano de Barbarrosa y una nueva pregunta: "¿Quién es el más probable que reciba propuestas indecentes?". Fede Bal dijo: "Es lo mismo, che", pero cuando revelaron sus pizarras, todos cambiaron de nombres. El actor puso a Lizy; Pérez a Fede; Coppola a Sol y Lizy a Guillermo.



En medio de chistes, Tagliani preguntó quién la había elegido y allí confesó qué tipo de propuestas indecentes recibió. "Sí, sobre todo de parejas heterosexuales", confesó frente a la mirada atenta y sorprendida de sus compañeros de mesa. Y ahí la conversación se puso más picante y Georgina se la jugó repreguntando: "¿Propuestas swingers?"; y la conductora dijo: "Ay, no, ¡por favor!".



Las consultas hacia Lizy siguieron a causa a la curiosidad, y Pérez le preguntó si alguna vez aceptó una de esas propuestas, y la respuesta de la indagada contó con una fuerte dosis de humor. "No, jamás mi amor. Yo nunca vi una . . . ni cuando nací, nací por cesárea, así que no", disparó la conductora, que ante la insistencia de Bal acerca de si le gustaría algún día decirle que sí a una oferta de ese tipo, reiteró con firmeza que no lo haría.

Fuente: Exitoína