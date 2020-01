La nueva canción de Eminem basada en un tema de Spinetta y Pescado Rabioso

Escuchá Stepdad (Eminem):

El rapero estadounidense Eminem volvió a sorprender a la industria discográfica este viernes con el lanzamiento inesperado de un nuevo álbum de estudio que, bajo el título Music To Be Murdered By ("musica para ser asesinada por", en español) ya genera controversias por los personajes que menciona (entre ellos Charles Manson).Pero el dato curioso que toca de cerca a Argentina es que en el track 12 del disco hay una canción llamada Stepdad ("padrastro", en español) que "samplea" el riff y usa la melodía de Peteribí, tema de Pescado rabioso que pertenece al álbum Pescado 2 editado en 1973.Si bien en muchos portales se dijo que Eminem había "robado" o "plagiado" al gran Luis Alberto Spinetta fallecido en 2012, en realidad en los créditos de la canción figura como "sample: Ámame Peteribí by Pescado Rabioso". Es decir que fue tomado a conciencia o quien sabe como una forma de homenaje.El tema se hizo con la colaboración de Luis Resto, un músico oriundo de Detroit quien además hace los teclados de la canción.

Escuchá Peteribí:

El visto Bueno

Ta muy bueno el track de Eminem, obviamente es un sample que fue usado de manera legal y con autorización de la familia, súper orgulloso de que Pescado siga rompiendola siempre! ??? https://t.co/4ZgaxcxrST — El Dante (@dantespinetta) January 17, 2020

Music To Be Murdered By (Universal Music), el undécimo trabajo de su discografía, toma el relevo en el mercado a Kamikaze (2018), que también fue lanzado por sorpresa y está concebido desde su misma portada como un homenaje al cineasta Alfred Hitchcok ("El maestro, el tío Alfred!", ha ratificado en redes sociales).Producido por Dr. Dre, incluye colaboraciones de Juice Wrld, Ed Sheeran, Skylar Grey, Anderson Paak y Q-Tip, entre otros,y coincidiendo con su publicación, Eminem ha lanzado el vídeo de uno de los temas incluidos, Darkness.Quien salió a bancar el tema de Eminem fue el propio hijo de Luis Alberto, Dante, quien dijo que le gustaba la canción y que no hubo plagio ni robo porque el sample fue hecho con el total consentimiento de la familia.