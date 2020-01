Los consejos y confesiones de Ayelén Paleo: ¿Tiene celulitis?

Ayelén Paleo siempre luce su exuberante figura. Desde Villa Carlos Paz, donde se encuentra realizando temporada teatral, la vedette publicó en las últimas horas un extenso escrito en el cual se refirió a su físico, dijo que se da todos los gustos y también reconoció que tiene "imperfecciones"."Quiero que sepan que no siempre estoy igual físicamente, me gusta comer, disfrutar, salir y todo lo que a la mayoría les gusta hacer. También me gusta verme bien obvio pero quiero que sepan que me cuesta, a veces estoy focus y otras no me importa nada, subo de peso fácil pero también bajo rápido", empezó.Enseguida señaló que aprendió que "lo mejor es tener un balance, por lo menos para mi persona, se me hace imposible seguir una dieta, lo mejor es comer sano. Yo me doy todos los gustos"."Hoy por hoy tengo bastante desgaste físico con el teatro y el gym, pero lo importante es la comida. Si están buscando algún cambio sepan que el gym es una ayuda pero atención con lo que comen. Y lo importante es nunca tirar la toalla, no pasa nada. Te comiste todo ?? A la próxima comida retomas sanito, sin culpas", recomendóY continuó: "Me encanta que me manden mensajes preguntando cosas de nutrición y gym pero la verdad es que yo no estudié nada de todo eso, solo aprendí con los años algunas cosas y todo en base a mi cuerpo, por eso siempre es recomendable preguntar al nutricionista o gente especializada en el tema"."Tengo celulitis, tengo imperfecciones, tengo mis dudas pero bueno siempre trato de mostrar lo mejor de mí porque así me gusta verme", completó.