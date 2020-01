El "perreo intenso" de Sol Pérez y un violento incidente que la dejó en topless

Espectáculos Sol Pérez reveló la fantasía íntima que todavía tiene pendiente

Penúltima noche del primer grupo de Divina comida, el programa que se emite por Telefe. Y con el correr de los encuentros, los ánimos se fueron relajando y comenzó a aflorar la verdadera personalidad de los cinco famosos, esa faceta menos glamorosa pero más humana."Vamos noche a noche adquiriendo más confianza, nos vamos llevando mejor, nos estamos conociendo más, y eso nos permite emocionarnos y disfrutar más de cada uno de nosotros", reflexionó Guillermo Coppola a la hora de resumir el cuarto encuentro con Fede Bal, Sol Pérez, Lizy Tagliani y Georgina Barbarossa.Era la época en que la modelo dedicaba sus fines de semana a "hacer presencia" en boliches, y todavía no gozaba de la fama que tiene hoy. De otro modo, la cosa hubiera terminado con autógrafos y selfies. Pero no, la situación se puso violenta: "Les grito: 'Ey, qué pasa'. Y de repente, piñas. Estaba mi hermano, un amigo de él, y yo con top, shortcito y descalza. Eran diez contra nosotros tres. Yo no pego nunca, pero dije: 'No voy a dejar que a mi hermano lo emboquen".Mientras los dos grupos se iban a las manos, Sol empezó a tratar de separarlos. "El tema es que el top se me había caído y me quedé en tet. . . en el estacionamiento del local. Yo soy amor y paz, pero llegás a tocar a cualquiera de mis hermanos y te arranco la cabeza. Así que a uno lo agarré del cuello y lo empujé; eso sí, siempre en tet. . . ". La situación terminó antes que del local llamaran a la policía, señala el diario