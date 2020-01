Video muestra la "realidad" del topless de Silvina Escudero en el mar

Silvina Escudero disfruta de unas románticas vacaciones con su pareja en Riviera Maya, México. La modelo aprovechó los paisajes paradisíacos para tomarse sensuales imágenes y una en particular causó furor entre sus seguidores: posó en topless recostada sobre la orilla.Tras la difusión de la foto, la morocha hizo público el video, en el cual se observa cómo una ola le jugó una mala pasada.Y relató: "La realidad detrás de mi otra publicación. Para los que me conocen en mi cotidiano esto no es sorpresa, saben que los bloopers forman parte de mi día a día. Es lo que hay, soy lo que soy", cerró Escudero.