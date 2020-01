Jimena Barón reveló los secretos para sacarse las fotos más hot

Tras la repercusión que generó su caída durante un show en Entre Ríos, Jimena Barón volvió recargada a las redes sociales.En esta oportunidad, la actriz y cantante mostró su lado más sensual en su cuenta de Instagram. Allí compartió un video en cámara lenta donde enseña a sacarse fotos súper sensuales para las redes sociales."Cuando no tenés quién joraca te saque fotos el procedimiento es ráfaga en live, seleccionar la mejor foto, frase hot o provocadora en caso de soltería, frase culta del estilo poesía o parte de un libro/película (que seguro no leíste ni viste, pero googleaste y garpa) en caso de estar en pareja y necesitar justificar la pu. . . haciéndote la sabia, make up y filtro opcionales. Claramente no los ando implementando, Photoshop ya me parece un montón, bastante irreal y superficial, ¿es esta red del mal verdad?", escribió Jimena como "tips" necesarios para salir súper sensual en las imágenes.A los pocos minutos, el posteo alcanzó más de un millón de reproducciones y recibió miles de comentarios desde halagos hasta críticas